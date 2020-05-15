В Александрии отчитались о тестировании на коронавирус

Новости спорта:В клубе все здоровы.

Генеральный директор «Александрии» Дмитрий Китаев раскрыл детали подготовки команды к возобновлению сезона. В частности, функционер заявил, что все игроки команды сдали негативные тесты на коронавирус.

«Тестирование провели в два этапа. Сначала тесты сдали тренерский штаб и персонал, а несколько дней назад – все футболисты. Ни одного положительного результата нет. Все здоровы, все работают.

Команда возвращается к нормальному тренировочному процессу. Конечно, с соблюдением всех карантинных мероприятий и норм», – заявил Китаев.

Напомним, что сезон в украинской Премьер-лиге возобновится 30 мая.