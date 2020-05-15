Конкурент Зинченко по Манчестер Сити хочет остаться в Лейпциге

Новости спорта:Футболисту нравится играть в Германии.

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо, который ныне выступает на правах аренды за РБ Лейпциг, признался, что ему комфортно играть в Германии.

"Когда тренер вселяет в игрока уверенность, что это главное для него. В Лейпциге мне очень комфортно и я благодарен Юлиану Нагельсманну и всему персоналу клуба.

Когда я пришел в команду в зимнее трансферное окно, я почувствовал их поддержку".

"Проект Лейпцига соответствует моему стилю игры. Посмотрим, возможно присоединюсь к команде на полноценной основе", - признался Анхелиньо в подкасте Eurosport.