Лунин останется в Сегунде до конца сезона

Новости спорта:Андрей Лунин закончит сезон в Сегунде.

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин, ныне выступающий за Реал Овьедо на правах аренды, останется в клубе до фактического завершения текущего сезона.

По информации официального сайта Овьедо, все футболисты, которые ныне числятся в команде, доиграют сезон-2019/20.

Стоит отметить, что арендное соглашение Лунина с клубом истекает 30 июня, однако мадридский Реал пошел на уступки.

В текущем сезоне на счету Лунина девять матчей за Овьедо во всех турнирах, в которых он пропустил 10 голов.

Напомним, Лунин станет вторым вратарем Реала из-за пандемии коронавируса.