Уже второй матч чемпионата Беларуси перенесли из-за коронавируса

Новости спорта:В Беларуси из-за коронавируса перенесли еще один матч.

Исполнительный комитет Белорусской федерации футбола принял решение о переносе матча 10-го тура чемпионата Беларуси "Смолевичи" - "Минск". Поединок, который должен был пройти 23-го мая в 14:00, перенесен на более поздний срок.

Напомним, что это уже второй перенесенный матч с участием столичной команды.

Ранее не состоялась игра "Минска" с гродненским "Неманом". "Данное решение принято в связи с тем, что у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19", - заявили в Федерации футбола Беларуси.