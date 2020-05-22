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Морозюк сравнил чемпионат Турции и УПЛ

Морозюк сравнил чемпионат Турции и УПЛ
10:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Ризеспор

Новости спорта:Украинский защитник заявил о желании продолжить выступления в Суперлиге.

Защитник Ризеспора Николай Морозюк сравнил по уровню чемпионат Турции и украинскую Премьер-лигу. 32-летний украинец признался, что хочет и дальше защищать цвета турецкого клуба.

"Суперлига выше по уровню за украинский чемпионат, если брать уровень команд в целом. Даже в свои 32 я ставлю себе цель прогрессировать, перебравшись в ряды одного из грандов. Сейчас меня все абсолютно устраивает в Ризеспоре. Реально все классно, кроме турнирного положения в чемпионате".

"Если нет результатов — меняй тактику, правильно? Мы бессмысленно теряли важные очки там, где нельзя было этого делать. Это нас подломало и затем началась безвыигрышная серия до восьми матчей. Надеюсь, что карантин пойдет нам на пользу, ведь мы нуждались "рекламной паузе", — приводит слова Морозюка сайт ТК Футбол.

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На данный момент Ризеспор занимает 16 строчку в турецкой Суперлиге, набрав 25 очков в 26 турах.

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Футбол, УПЛ, Николай Морозюк, Новости футбола, Турецкая Суперлига, ФК Ризеспор.
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