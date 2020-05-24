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Бавария пока не решила судьбу Коутиньо

Бавария пока не решила судьбу Коутиньо
15:06 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В клубе официально подтвердили, что не активировали опцию.

Атакующий хавбек Филиппе Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды из «Барселоны», а в мае у клуба была возможность активировать опцию выкупа контракта, но руководство от этого пока отказалось.

«У нас была такая опция, но сроки прошли. Мы решили не активировать вариант выкупа Коутиньо. Мы еще будем оценивать наш состав на новый сезон и тогда решим, нужен ли нам этот игрок», - сказал глава клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Сообщается, что в нынешних кризисных условиях клуб не готов платить 100 и больше миллионов за трансфер.

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ФК Бавария, Бундеслига, Коутиньо, Новости спорта.
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