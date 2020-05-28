В Турции назвали дату возобновления футбольного сезона

Новости спорта:В Турции считают, что готовы играть

Федерация футбола Турции объявила о рестарте чемпионата с 12-го июня, когда сезон возобновится двумя поединками. Матчи будут проходить без болельщиков, а командам будет разрешено делать по 5 замен.

Отметим, что Турция занимает 10-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом - всего 160 тысяч человек. Активных случаев на 28-е мая - 32,5 тысячи.

В чемпионате лидируют «Трабзонспор» и «Башакшехир», набравшие по 53 очка.

Для УЕФА важно, чтобы в Турции нормализовалась ситуация, так как в Стамбуле должен пройти финал Лиги чемпионов.