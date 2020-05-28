Назван самый дорогой футбольный клуб Европы

Новости спорта:Мадридский Реал оказался на первом месте, Барселона – в топ-3.

Аудиторская компания KPMG опубликовала список самых дорогих футбольных клубов в 2020 году.

На первом место оказался мадридский Реал, который был оценен в 3,478 миллиарда евро. Следом за ним расположился Манчестер Юнайтед (3,342), а тройку замкнула каталонская Барселона (3,193).

Отметим, что в топ-10 также оказались Бавария, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм, ПСЖ и Арсенал.

Интересно, что даже в расширенный список не попал ни один клуб из Украины или России, зато есть две турецкие команды – Бешикташ и Галатасарай.