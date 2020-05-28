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Назван самый дорогой футбольный клуб Европы

Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
21:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Мадридский Реал оказался на первом месте, Барселона – в топ-3.

Аудиторская компания KPMG опубликовала список самых дорогих футбольных клубов в 2020 году.

На первом место оказался мадридский Реал, который был оценен в 3,478 миллиарда евро. Следом за ним расположился Манчестер Юнайтед (3,342), а тройку замкнула каталонская Барселона (3,193).

Отметим, что в топ-10 также оказались Бавария, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм, ПСЖ и Арсенал.

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Интересно, что даже в расширенный список не попал ни один клуб из Украины или России, зато есть две турецкие команды –  Бешикташ и Галатасарай.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола.
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