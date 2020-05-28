АПЛ официально подтвердила дату возвращения

АПЛ официально подтвердила информацию, которую ранее опубликовали ряд английских СМИ. Чемпионат вернется уже 17-го июня.
Сначала будут сыграны два перенесенных матча - "Ман Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед". Матчи 30-го тура начнутся уже с 19-го числа.
Также были названы запланированные тайм-слоты, в которые будут сыгранны поединки (время указано киевское):
Пятница: 22:00
Суббота: 14:30, 17:00, 19:30 и 22:00
Воскресенье: 14:00, 16:00, 18:30 и 21:00
Понедельник: 22:00
Вторник, среда, четверг: 20:00 и 22:00
Напомним, что до перерыва таблицу возглавлял "Ливерпуль", который опережает конкурентов на 25 пунктов.