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АПЛ официально подтвердила дату возвращения

АПЛ официально подтвердила дату возвращения
20:26 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Осталось ждать лишь 20 дней.

АПЛ официально подтвердила информацию, которую ранее опубликовали ряд английских СМИ. Чемпионат вернется уже 17-го июня.

Сначала будут сыграны два перенесенных матча - "Ман Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед". Матчи 30-го тура начнутся уже с 19-го числа.

Также были названы запланированные тайм-слоты, в которые будут сыгранны поединки (время указано киевское):

Пятница: 22:00

Суббота: 14:30, 17:00, 19:30 и 22:00

Воскресенье: 14:00, 16:00, 18:30 и 21:00

Понедельник: 22:00

Вторник, среда, четверг: 20:00 и 22:00

Напомним, что до перерыва таблицу возглавлял "Ливерпуль", который опережает конкурентов на 25 пунктов.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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