Тоттенхэм не будет возвращать Роуза из аренды

Новости спорта:И так же поступить с Уокер-Питерсом.

Тоттенхэм готов продлить аренду защитника Дэнни Роуза в Ньюкасле до конца сезона.

Срок действующего соглашения рассчитан до 30 июня, но из-за коронавирусной паузы сезон в чемпионате Англии не завершится к указанной дате.

Аналогичным образом Тоттенхэм намерен поступить и с другим защитником, Кайлом Уокер-Питерсом, который зимой на правах полугодичной аренды перебрался в Саутгемптон.

До вынужденной паузы в марте Роуз сыграл 6 матчей за Ньюкасл, Уокер-Питерс сыграл за Саутгемптон лишь однажды.

Накануне английская Премьер-лига объявила о возобновлении сезона 17 июня.