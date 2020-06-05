Бундеслига оштрафовала футболистов, которые воспользовались услугами парикмахера во время карантина

Новости спорта:Футболисты нарушили правила самоизоляции.

Два футболиста дортмундской Боруссии Мануэль Аканджи и Джейдон Санчо понесут наказание за нарушение карантина. Игроки воспользовались услугами парикмахера, отправившись к нему домой, что противоречит правилам самоизоляции.

Бундеслига осудила футболистов за такие действия и оштрафовала. При этом на сайте лиги отмечается, что Акаджи и Санчо могут оспорить наказание в течение пяти дней.

"Нет сомнений, что профессиональным футболистам тоже нужно подстригаться. Однако в настоящее время это должно быть сделано в соответствии с медико-организационной концепцией", - говорится на сайте Бундеслиги.

Напомним, что кроме Санчо и Аканджи парикмахера посетили еще четыре игрока.