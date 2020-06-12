Игроки Динамо прошли тесты на коронавирус перед важнейшим матчем с Зарей

Работники и футболисты Динамо прошли ПЦР-тестирование.

Перед матчем чемпионата Украины против «Зари» все игроки, тренерский штаб и работники «Динамо» прошли очередное тестирование на коронавирус.

Официальный сайт киевлян сообщает, что все результаты негативные. В клубе проходили ПЦР-тесты, которые считаются наиболее точными в плане результатов.

Предыдущие тесты команда прошла меньше двух недель назад – перед встречей с «Шахтером». Согласно медицинскому протоколу УПЛ, ПЦР-тесты необходимо проводить каждые 14 дней.

Команда продолжает подготовку к матчу 26 тура Favbet Лиги с «Зарей», который состоится уже завтра в Запорожье.