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Заря - Динамо: Русин выйдет на острие атаки киевлян

Заря - Динамо: Русин выйдет на острие атаки киевлян
16:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)
Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Александрией.

Центральный поединок тура УПЛ пройдет в Запорожье, где луганская Заря будет бороться против действующего вице-чемпиона страны в лице киевского Динамо.

Дисквалификация на матч прошлого уик-энда против Александрии не позволила Денису Попову помочь своей команде в наборе первых очков после карантина (5:1), а в этот раз уже Виктор Скрипник будет испытывать аналогичные Алексею Михайличенко чувства — Богдан Леднев перебрал желтых и пропустит один из ключевых матчей сезона для своей команды, а заменит его Дмитрий Хомченовский. Помимо этого, в ворота Динамо вернулся Георгий Бущан, а голевую линию Зари будет защищать Заури Махардзе.

Заря: Махарадзе — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев, Громов.

Запасные: Василь, Каменюка, Цвек, Вернидуб, Перович, Лунев, Чайковский, Цыганикс, Билоцеркивець.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили, Андриевский, Шепелев, Буяльский — Русин.

Запасные: Бойко, Кадири, Вербич, Соль, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Караваев, Дуэлунд.

Матч Заря — Динамо начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за видео-трансляцией поединка на Телеграф Спорт.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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