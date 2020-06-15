Михайличенко: У Цитаишвили появился шанс

Главный тренер «Динамо» – о перспективном полузащитнике.

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко оценил прогресс полузащитника Георгия Цитаишвили, а также очертил его перспективы в команде.

«В «Динамо» нормальная игровая конкуренция. Потому, кто будет лучше в соответствии с поставленными задачами на конкретный матч, того и будем выбирать. Это хорошо, что у нас есть такая конкуренция. Я, наоборот, этому очень рад. Пускай это будет головная боль, но это приятная головная боль.

Мы даем Цитаишвили шанс. И во многом от него зависит то, как он им воспользуется. В тех играх, которые он провел, были и хорошие моменты, был и какой-то негатив, неправильное принятие решений.

Георгий старается, хочет, это очень хорошо. Пожалуйста, пользуйся своим моментом и доказывай, что ты достоин играть», – сказал Михайличенко.

Напомним, после карантина Цитаишвили принял участие в трех матчах УПЛ, отдал один голевой пас.