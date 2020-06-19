Фенербахче хочет арендовать вингера Шахтера

Украинский вингер Ференцвароша Александр Зубков, контракт которого принадлежит Шахтеру, следующий сезон может провести в Турции.

По информации турецкой прессы, руководство «Фенербахче» уже вышло на боссов «Шахтера» с предложением по аренде Зубкова на следующий сезон.

«Ференцварош» арендовал Зубкова летом минувшего года на один сезон, однако у венгерского клуба, очевидно, нет опции на выкуп контракта украинца.

Интересно, что ранее турецкие СМИ активно сватали в «Фенербахче» главного тренера «Ференцвароша» украинца Сергея Реброва. Кроме того, сообщалось, что Луческу лично порекомендовал Реброва боссам Фенербахче.

Также сообщалось, что Фенербахче хотел подписать еще одного украинца Андрея Ярмоленко, однако агент игрока национальной сборной Украины назвал это "выдумкой".