Полиция конфисковала у Погба его Rolls-Royce Wraith Black Badge

Причиной конфискации авто было не нарушение правил движения. Оказалось, что футболист не сменил номерной знак своего автомобиля вовремя. Машины на иностранных номерах, которые находятся на территории Великобритании более 6 месяцев должны быть зарегистрированы и оснащены британскими номерными знаками. Погба же ездил на машине с французскими номерами, тем самым нарушив эти правила.

Сообщается, что француз теперь должен будет заплатить штраф в размере 150 фунтов и по 20 фунтов за каждый день простоя, после чего в течение семи дней сможет вернуть себе машину.

Man Utd star Paul Pogba’s Rolls-Royce seized by police after being pulled over for having French number plate. Greater Manchester Police took the special edition motor and Pogba, 27, was loaded into the back of the patrol car on the A4538 near Hale, Cheshire. pic.twitter.com/V8C6ouOQtc

