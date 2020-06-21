Юрген Клопп о матче против "Эвертона": Был настоящий бой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Эвертоном".

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 30-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0).

«Это была настоящая битва. Обе команды продемонстрировали понимание, что играют в дерби. Интенсивная игра с физической борьбой, все игроки были вовлечены.

У нас было недостаточно много моментов. Большую часть времени мы доминировали, но лучшие моменты создавал соперник.

«Эвертон» отлично защищался, а мы действовали недостаточно умно, чтобы использовать свободные зоны. Это естественно после рестарта.

Футбол сейчас немного не такой, как обычно, но сойдет», – сказал Клопп.