Аталанта приобретет полузащитника Ювентуса

Аталанта близка к подписанию полузащитника Ювентуса Симоне Мураторе.

Sky Sport Italia и Tuttosport передают, что трансфер 22-летнего игрока обойдется нерадзурри в 7-8 миллионов евро.

Мураторе — воспитанник Ювентуса, но за первую команду бьянконери он выходил на поле лишь один раз. Последние два сезона он отыграл в молодежной команде Юве.

На днях Аталанта выкупила у Челси хорватского полузащитника Марио Пашалича, который играет на позиции украинца Руслана Малиновского.

Бергамаски идут на четвертом месте в чемпионате Италии после 26 туров. Сегодня команда Джан Пьеро Гасперини сыграет с Лацио.

Ранее Аталанта разгромила Сассуоло.