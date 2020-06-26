ПСЖ согласовал долгосрочный контракт с защитником

ПСЖ согласовал новый контракт с защитником Левеном Кюрзава.

Стороны договорились о продлении сотрудничества до 2024 года.

Действующее соглашение Кюрзава с парижанами подходит к концу 30 июня, сам игрок был близок к смене клуба. Интерес к защитнику проявляли Арсенал, Челси и Барселона.

Кюрзава перешел в ПСЖ из Монако в 2016 году. В нынешнем сезоне Левен сыграл в 17 матчах, забил гол и отдал одну результативную передачу.

В апреле ПСЖ стал чемпионом Франции по итогам досрочно завершившегося сезона в Лиге 1. На очереди у команды Томаса Тухеля финалы Кубка Франции и Кубка лиги, а также четвертьфинал Лиги чемпионов.