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Челси продлил голландского полузащитника

Челси продлил голландского полузащитника
14:15 Сегодня Телеграф ua-football.com
Марко Ван Гинкель договорился с Челси о продлении контракта.

Предыдущий контракт 27-летнего голландца с лондонским клубом истекал этим летом, но благодаря новой сделке карьера Марко Ван Гинкеля в стане "синих" продолжится.

Следующий сезон станет для футболиста восьмым на контракте в "Челси". Аренды в "Милан", "Сток Сити" и "ПСВ", а также постоянные травмы и операции на колене лимитировали Ван Гинкеля с точки зрения выходов на поле именно в футболке "синих".

Марко играет на позиции атакующего хавбека. Ван Гинкель – воспитанник "Витесса", в 2013-м он стал "Футбольным талантом года в Нидерландах".

Ранее Челси обыграл Манчестер Сити.

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Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Марко ван Гинкел.

Автор:

Телеграф
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