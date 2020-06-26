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Автогол Кондогбии с углового - в обзоре матча Эйбар - Валенсия (Видео)

Автогол Кондогбии с углового - в обзоре матча Эйбар - Валенсия (Видео)
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф football.ua
Видео гола и обзор матча 31-го тура чемпионата Испании Эйбар - Валенсия.

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги Эйбар одержал минимальную победу над Валенсией на своем поле.

Единственный гол в поединке на 16-й минуте забил Джоффри Кондогбия, который отправил мяч в свои ворота.

Эйбар - Валенсия 1:0

Гол: Кондогбия, 16 (автогол).

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Бигас, Оливейра, Коте - Леон (Кристофоро, 79), Экспосито, Эскаланте, Орельяна - Шарлес (Энрик, 78), Кике Гарсия (Альварес, 90+3).

Валенсия: Силлессен — Васс (Флоренци, 62), Паулиста, Мангала, Гайя - Ферран Торрес (Гомес, 84), Парехо, Кондогбия, Солер (Гамейро, 46) - Родриго, Гедеш (Черышев, 62)

Предупреждения: Эскаланте, Шарлес, Энрик, Орельяна — Мангала.

На 89-й минуте Мангала заработал красную карточку.

Ранее 

Реал Бетис сошелся в противостоянии с Эспаньолом в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги.

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Все по теме:

ФК Валенсия, Футбол, Ла Лига, ФК Эйбар.

Автор:

Телеграф
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