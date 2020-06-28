Фанаты Дебрецена устроили разборки с футболистами прямо на поле (Видео)

Болельщики хозяев, которые присутствовали на стадионе, после финального свистка выбежали на поле и напали на игроков своей команды.
Фанаты Дебрецена толкали футболистов и заставляли снять свои футболки. Позже на поле появился отряд венгерской полиции, заставивший болельщиков отступить.
Дебрецен семь раз становился чемпионом Венгрии, а нынешний сезон завершил на 11-м месте. Победа над Пакшем могла спасти их от вылета.
Чемпионом нынешнего сезона стал Ференцварош, возглавляемый украинцем Сергеем Ребровым.