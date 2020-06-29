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Рябоконь прокомментировал победу над Динамо

Рябоконь прокомментировал победу над Динамо
02:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Десна
Главный тренер Десны о матче против Динамо в 28-м туре УПЛ.

Динамо уступило Десне в поединке чемпионата Украины со счетом 2:3, пропустив в компенсированное время.

"Мы остаемся в теме. В борьбе за пьедестал и зону еврокубков".

О том, что пропустили быстрый гол:

"У нас был разговор на эту тему. Также было и в матчах с Шахтером и Зарей. Сегодня мы тоже пропустили на первых минутах. Это где-то отрицательно влияет на нашу команду, но сегодня банально проявили характер, быстро сравняли счет. В первом тайме мы уступали в общекомандном движении, где-то удавался нам прессинг".

О том, заслужила ли Десна победу:

"Считаю, что да. Скорее всего, это просто мастерство Гитченко — опытного игрока. Арвеладзе только вышел на замену, хорошо подал, буквально первым касанием, а Гитченко выиграл борьбу", — сказал Александр Рябоконь в эфире программы ПроФутбол. 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Динамо.

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ФК Динамо К, Десна, УПЛ, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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