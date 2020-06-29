Михайличенко: Мы перестали играть в тот футбол, который хотели

Наставник киевлян отметил, что команда перестала играть в желаемый футбол.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поражение команды в матче 28-го тура Favbet Лиги против Десны (2:3).

«Думали, что так будет дальше все время. Первый тайм получился очень плохим, было проиграно очень много единоборств. Мы перестали играть в тот футбол, который хотели. Было много длинных передач и все».

«Да, у нас были изменения в составе, не смог с первых минут сыграть Сидорчук, получили травмы Попов и Миколенко. Это сыграло свою роль, но кто бы не выходил, они должны были выполнять то, что мы запланировали».

«Второй тайм был другим. Мы знали, что Десна будет защищаться большим количеством игроков и рассчитывать на контратаки».

«У них были возможности для контригры. Даже сравняв счет, мы не смогли удержать этот результат. Два стандарта в конце – это очень много. Ребята говорят, что была игра рукой перед назначением углового. Но это уже дело судей».

«По судьям я ничего не буду говорить, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке Десны. Для меня это вопрос».

Киевляне упустили возможность оторваться от Зари — у подопечных Алексея Михайличенко осталось 55 очков. Десна набирает 53 пункта и приблизилась к луганчанам на расстояние одного очка.

В следующем туре Динамо 4 июля сыграет с Шахтером. Десна днем позже примет Колос.