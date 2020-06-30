Барселона - Атлетико: Месси выйдет в старте

Кике Сетьен и Диего Симеоне определились со стартовыми составами своих команд в очном противостоянии Барселоны и Атлетико.

Сегодня, 30 июня, состоится центральный матч 33-го тура чемпионата Испании Барселона - Атлетико. Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Саурес, Пуч

Атлетико: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Льоренте, Томас, Сауль, Карраско, Корреа, Коста

Хоть и команды решают разные задачи (Барселона борется за чемпионство, а Атлетико ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, - прим. ред.) это противостояние как всегда очень принципиальное. Кроме того, многие СМИ сообщают, что в этом матче и вовсе решается судьба Кике Сетьена в Барселоне. В случае потери очков главный тренер Блаугранас может лишиться работы.

Каталонцы в последних трех матчах допустили две "осечки": с Сельтой и Севильей и теперь терять очки вовсе нельзя. А вот команда Симеоне набрала ход и выиграла последние четыре игры. В последней встрече Матрасники разобрались с Алавесом.