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Барселона - Атлетико: Месси выйдет в старте

Барселона - Атлетико: Месси выйдет в старте
Обновлено 22:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Кике Сетьен и Диего Симеоне определились со стартовыми составами своих команд в очном противостоянии Барселоны и Атлетико.

Сегодня, 30 июня, состоится центральный матч 33-го тура чемпионата Испании Барселона - Атлетико. Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд. 

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Саурес, Пуч

Атлетико: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Льоренте, Томас, Сауль, Карраско, Корреа, Коста

Хоть и команды решают разные задачи (Барселона борется за чемпионство, а Атлетико ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, - прим. ред.) это противостояние как всегда очень принципиальное. Кроме того, многие СМИ сообщают, что в этом матче и вовсе решается судьба Кике Сетьена в Барселоне. В случае потери очков главный тренер Блаугранас может лишиться работы.

Каталонцы в последних трех матчах допустили две "осечки": с Сельтой и Севильей и теперь терять очки вовсе нельзя. А вот команда Симеоне набрала ход и выиграла последние четыре игры. В последней встрече Матрасники разобрались с Алавесом.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
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