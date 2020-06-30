Барселона - Атлетико: Месси выйдет в старте

Сегодня, 30 июня, состоится центральный матч 33-го тура чемпионата Испании Барселона - Атлетико. Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.
Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Саурес, Пуч
#Culers! Here is YOUR starting XI for #BarçaAtleti! pic.twitter.com/mjGmWvcHAq
— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020
Атлетико: Облак, Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди, Льоренте, Томас, Сауль, Карраско, Корреа, Коста
[] ALINEACIÓN
¡Estos son los elegidos por @Simeone para arrancar el partidazo de hoy!
#BarçaAtleti | #AúpaAtleti pic.twitter.com/VZMmNcIwkV
— Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2020
Хоть и команды решают разные задачи (Барселона борется за чемпионство, а Атлетико ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, - прим. ред.) это противостояние как всегда очень принципиальное. Кроме того, многие СМИ сообщают, что в этом матче и вовсе решается судьба Кике Сетьена в Барселоне. В случае потери очков главный тренер Блаугранас может лишиться работы.
Каталонцы в последних трех матчах допустили две "осечки": с Сельтой и Севильей и теперь терять очки вовсе нельзя. А вот команда Симеоне набрала ход и выиграла последние четыре игры. В последней встрече Матрасники разобрались с Алавесом.