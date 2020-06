Барселона - Атлетико: Месси выйдет в старте

Сегодня, 30 июня, состоится центральный матч 33-го тура чемпионата Испании Барселона - Атлетико. Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Саурес, Пуч

#Culers! Here is YOUR starting XI for #BarçaAtleti! pic.twitter.com/mjGmWvcHAq

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020