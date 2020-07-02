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Левандовски размышлял над переходом в Реал: почему сорвался переход

Левандовски размышлял над переходом в Реал: почему сорвался переход
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф championat.com
Роберт Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал».

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о предложении от мадридского «Реала», а также выразил мнение, что мюнхенский клуб имеет хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«В то время было много спекуляций. Конечно, «Реал» — отличный клуб. Я размышлял над их предложением. Но я остался в «Баварии» и не жалею об этом. Мы семья, и это должно развеять любые сомнения. Я счастлив в Мюнхене. Я на сто процентов игрок «Баварии» и полностью отождествляю себя с этим. Я знаю, насколько крепко клуб стоит за мной.

В августе мне исполнится 32 года, но я чувствую себя на 27 или 28 лет, может быть, даже меньше. Я хочу играть на высшем уровне в течение многих лет и сделаю всё возможное, чтобы добиться этого.

Я не вижу границ для себя, могу быть ещё лучше. Я не чувствую, что полностью раскрыл свой потенциал, думаю, что в этом сезоне показал 90% от того, что могу.

Честно говоря, я вижу большой шанс, что «Бавария» сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В команде хорошая атмосфера, мы чувствуем химию между игроками», — цитирует Роберта Goal со ссылкой на Sport Bild.

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В текущем сезоне Левандовски стал автором 49 забитых мячей в 42 встречах за «Баварию» во всех турнирах. Кроме того, поляк возглавляет зачёт «Золотой бутсы». Напомним, что Роберт перешёл в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Контракт польского игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2023 года.

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ФК Бавария, Роберт Левандовски, ФК Реал Мадрид.

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Телеграф
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