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Азар не поможет Реалу в матче против Хетафе

Азар не поможет Реалу в матче против Хетафе
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф championat.com
Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе».

Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

В список из 24 игроков не попал 29-летний нападающий Эден Азар. Зидан заявил о травме игрока. Также в игре не примет участия травмированный защитник Хосе Игнасио Начо.

Напомним, мадридский «Реал» является лидером чемпионата Испании, набрав 71 очко в 32 встречах и имея игру в запасе. «Хетафе» располагается на 6-м месте (52). В прошлом туре «Реал» на выезде обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0, а «Хетафе» одержал победу над «Реалом Сосьедад» — 2:1.

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В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 19 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 7 результативными передачами. В сезоне-2019/2020 бельгиец пропустил 24 игры за «Реал» (176 дней), выбыв четыре раза из-за различных травм.

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Все по теме:

Футбол, Эден Азар, ФК Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
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