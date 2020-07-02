Динамо просит Минздрав вернуть болельщиков на финал Кубка Украины

Киевское Динамо направило письма в Украинскую ассоциацию футбола и Министерство охраны здоровья с просьбой разрешить провести финальный матч Кубка Украины-2020 с болельщиками на трибунах.

"В последние дни в наш клуб обратилось множество болельщиков, которые просят содействия в решении вопроса посещения финала Кубка Украины в нынешнем сезоне.

Футбольный клуб "Динамо" полностью солидарен со своими фанатами и обращается к руководству Украинской ассоциации футбола и Министерства охраны здоровья с просьбой рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для болельщиков на финал Кубка Украины.

Учитывая ситуацию в стране, мы просим выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды. Разумеется, ФК "Динамо" будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками).

Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе - это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча.

Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций.

Футбольный клуб "Динамо" просит УАФ и МОЗ серьезно подойти к решению данного вопроса и сделать шаг навстречу болельщикам. Украинская футбольная ассоциация не раз акцентировала внимание на важности присутствия зрителей на трибунах во время матчей и теперь появилась возможность подтвердить свои слова делом.

Мы направляем официальные письма в УАФ и МОЗ с надеждой на положительное решение этого вопроса", - гласит заявление на официальном сайте киевского клуба.

Ранее стала известна дата и время начала финального матча КУ-2020.