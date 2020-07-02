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Экс-форвард Барселоны назвал Месси "полутораметровым аутистом"

Экс-форвард Барселоны назвал Месси "полутораметровым аутистом"
Обновлено 21:27 Сегодня Телеграф championat.com
Экс-нападающий Барселоны Кристоф Дюгарри прокомментировал разногласия между игроками Барселоны Лионелем Месси и Антуаном Гризманном.

По мнению Кристофа, Гризманн должен показать, "что у него есть яйца" и поговорить с Месси тет-а-тет. Дюгарри отметил, что Лионель редко пасует на Гризманна.

"Кого боится Гризманн? Полутораметрового парня, который наполовину аутист? Антуану нужно просто показать, что у него есть яйца. Я целый год говорю, что у него есть проблемы с Месси. Гризманн должен ответить ему. Месси мог бы чаще отдавать ему передачи. Гризманн часто теряет мячи, ему не хватает уверенности. Гризманн должен пойти и поговорить с Месси, чтобы решить проблему", - цитирует Дюгарри Goal.

Позднее Дюгарри извинился за свои слова и заявил, что не хотел никого обидеть своими высказываниями.

Дюгарри стал чемпионом Испании в составе Барселоны в 1998 году. За Блаугранас он провел 7 матчей, в которых не забил ни гола.

Напомним, в своем последнем матче Барселона потеряла очки с Атлетико.

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Антуан Гризманн, Крістоф Дюгаррі.

Автор:

Телеграф
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