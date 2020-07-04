Динамо - Шахтер: Тайсон и Марлос остались в запасе

Алексей Михайличенко и Луиш Каштру определились со стартовыми составами команд на ближайшее дерби.

Не задолго до начала поединка стали известны составы команд.

Динамо: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Кадири, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Йосип Пиварич, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Андрей Русин, Томаш Кендзера.

Запасные: Георгий Бущан, Фран Соль, Карлос Де Пена, Александр Андриевский, Александр Караваев, Никита Бурда, Ибрагим Каргбо.

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Николай Матвиено, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес, Алан Патрик, Маркос Антонио.

Запасные: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Сиприано, Артем Бондаренко, Майкон, Тайсон, Марлос, Фернандо, Александр Пихаленок.

Напомним, перед матчем с Динамо экс-главный тренер Шахтера Мирча Луческу на русском языке поздравил Шахтер с 13-м чемпионством.

Кроме того, за ходом поединка можно будет наблюдать у нас на сайте.