Хитрый штрафной Алабы и смешной ляп вратаря - в обзоре финала Кубка Германии Байер - Бавария (Видео)

Видео голов и обзор финального матча Кубка Германии-2020 Байер - Бавария.

В субботу, 4 июля, мюнхенская Бавария обыграла Байер в финальном матче Кубка Германии и оформила в этом году золотой дубль. Игра, проходившая в Берлине на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:4.

Мюнхенцы на правах фаворита уже в первом тайме забили два мяча. Сначала Давид Алаба вновь показал, как он умеет исполнять стандарты, а затем Гнабри реализовал выходи один на один.

Во втором тайме Левандовски забил, наверное, свой самый смешной гол в карьере: поляк мощно пробил издали, а вратарь Градецки начудил и пустил мяч в свои ворота. Свен Бендер отквитал один гол, забив головой после подачи с углового. Под занавес поединка неугомонный Левандовски в стиле Месси, изящно перебросив Градецки, забил свой второй гол во встрече. Точку в игре поставил Хаверц уже в дополнительное время, реализовав пенальти за игру рукой.

Бавария завершила сезон, а форвард команды Роберт Левандовски явно будет претендовать на "Золотой мяч" в этом году.

Байер - Бавария 2:4

Голы: С. Бендер, 63, Хаверц, 90+4 (пен.) — Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовски, 61, 89.

Ранее Бавария досрочно стала чемпионом Бундеслиги 2019/20.