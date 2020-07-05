А как же Барселона? Хави продлил контракт с Аль-Саддом

Главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес продолжит работать в клубе. Об этом сообщает официальном сайт катарской команды.

Со специалистом был продлён контракт. Новое соглашение Хави с "Аль-Саддом" рассчитано до окончания сезона-2020/2021.

Ранее сообщалось, что Хави принял предложение вернуться в "Барселону" в качестве главного тренера в следующем сезоне. В настоящее время команду сине-гранатовых возглавляет Энрике Сетьен.

Хави — воспитанник "Барселоны" и в бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении 17 лет. В конце карьеры экс-полузащитник четыре года провёл в "Аль-Садде", а в прошлом году занял пост наставника команды и привёл её к победе в Кубке Катара.