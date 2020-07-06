Гонку ассистентов УПЛ возглавляет Тайсон

Тайсон лидирует по количеству голевых передач в футбольной Премьер-лиге.

Хавбек донецкого "Шахтера" Тайсон укрепил лидерство в соревновании ассистентов футбольной Премьер-лиги Украины (УПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

"Сделав замечательный голевой пас в матче с киевским "Динамо", бразилец "Шахтера" Тайсон закрепил позиции в соревновании топ-ассистентов Favbet Лиги сезона 2019/20 годов. До финиша чемпионата осталось три тура, потенциально "горняка" могут догнать несколько конкурентов, однако сам он, кажется, стремится повторить свое прошлогоднее достижение", - говорится в сообщении.

На счету Тайсона уже 10 голевых пасов. Вторым в списке идет его одноклубник Жуниор Мораес (8). Дальше - Егор Картушов из черниговской "Десны" (7), представитель луганской "Зари" Владислав Кочергин (7), Дмитрий Мишнев из "Мариуполя" (6) и киевский динамовец Владимир Шепелев (6).