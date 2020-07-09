Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Малиновский помог обыграть Сампдорию (Обзор матча)
Малиновский помог обыграть Сампдорию (Обзор матча)
Карпаты исключены из украинской Премьер-лиги
Карпаты исключены из украинской Премьер-лиги
Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен
Бой Ломаченко - Лопес снова перенесен

Футболист, в которого попала молния впервые прокомментировал инцидент

Футболист, в которого попала молния впервые прокомментировал инцидент
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм
Футболист Иван Заборовский, в которого ударила молния во время матча, рассказал о самочувствии.

Вратарь российского клуба Знамя Труда Иван Заборовский пострадал от удара молнии во время матча. Футболист получил ожоги и попал в реанимацию, где его ввели в искусственную кому.

Игрок пошел на поправку и даже обратился к болельщикам в своем Instagram, поблагодарив за поддержку.

Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)

"На данный момент все хорошо, я благодарю вас за поддержку, каждому очень благодарен, скоро вернусь, обнимаю", - написал футболист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Футбол, Иван Заборовский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Жена бразильца Шахтера пожаловалась на расизм в Украине
03 Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
04 Десна гарантировано сыграет в еврокубках
05 Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь