Футболист, в которого попала молния впервые прокомментировал инцидент

Футболист Иван Заборовский, в которого ударила молния во время матча, рассказал о самочувствии.

Вратарь российского клуба Знамя Труда Иван Заборовский пострадал от удара молнии во время матча. Футболист получил ожоги и попал в реанимацию, где его ввели в искусственную кому.

Игрок пошел на поправку и даже обратился к болельщикам в своем Instagram, поблагодарив за поддержку.

"На данный момент все хорошо, я благодарю вас за поддержку, каждому очень благодарен, скоро вернусь, обнимаю", - написал футболист.