Футболист, в которого попала молния впервые прокомментировал инцидент

Вратарь российского клуба Знамя Труда Иван Заборовский пострадал от удара молнии во время матча. Футболист получил ожоги и попал в реанимацию, где его ввели в искусственную кому.
Игрок пошел на поправку и даже обратился к болельщикам в своем Instagram, поблагодарив за поддержку.
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На данный момент все хорошо,я благодарю вас за поддержку,каждому очень благодарен,скоро вернусь, обнимаю
"На данный момент все хорошо, я благодарю вас за поддержку, каждому очень благодарен, скоро вернусь, обнимаю", - написал футболист.