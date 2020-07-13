Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)
Шахтер сделал "подарок" Динамо, обыграв Десну (Видео)
Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Двойная неудача "Феррари" на Гран-при Штирии-2020 (Видео)

Малиновский: Забил гол правой ногой не случайно

Малиновский: Забил гол правой ногой не случайно
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм
Полузащитник Аталанты — о матче против Ювентуса в 32-м туре Серии А.

Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча Ювентус — Аталанта, опередив автора дубля Криштиану Роналду. 27-летний футболист дал свой комментарий в эфире программы ПроФутбол.

О том, не интересуется ли им Ювентус:

"Нет, не звонили конечно. Таких разговоров не было. Никто не звонил пока".

У Криштиану Роналду были слезы, когда Украина переиграла Португалию в Киеве. У хавбека спросили, не подходил ли к нему 35-летний нападающий.

"Он уже сыграл игр 800 или сколько, не думаю, что сильно меня запомнил. Возможно, после этого гола он меня лучше запомнит".

О травме до матча:

"После игры приехал домой – вроде все нормально. Прошла ночь, проснулся и ощутил немного неприятное ощущение в колене — боковая связка. Возможно, где-то оступился во время игры. Мне понадобился день, чтобы сделать все физиопроцедуры на базе и через два дня – уже чувствовал себя хорошо".

О том, что забил правой ногой:

"Это, конечно, не случайно. После травмы крестообразных связок еще в Генке, я начал больше работать правой ногой, потому что левой боялся долгое время. После этой травмы подтянул игру правой ногою и более уверенно играю. Забивал на тренировках, были попытки и в матчах, но отличиться смог только сейчас".

Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией

О футболе Аталанты:

"Это костяк команды, он не меняется два-три года. Я только начал понимать через полгода требования тренерского штаба. Узнал много нового, другая позиция для меня. Было тяжело. Теперь я все понимаю, понимаю тренера, есть физическая подготовка, база. Если будем в лучшем функциональном состоянии — будем играть в лучший футбол, — сказал Руслан Малиновский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пушечный удар Ляказетта - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (Видео)
02 Такого в УПЛ не увидишь: невероятный гол Сичинавы в ворота Волыни (Видео)
03 Динамо сенсационно потеряло очки с Александрией (Видео)
04 Селезнев пошел по стопам Роналду, оформив дубль с пенальти (Видео)
05 Борьба за второе место: турнирное положение после осечки Динамо с Александрией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь