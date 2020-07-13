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Гранада - Реал: стартовые составы команд (Фото)

Гранада - Реал: стартовые составы команд (Фото)
22:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 13 июля, в рамках матча 36-го тура чемпионата Испании состоится поединок Гранада - Реал Мадрид. Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.

Игра пройдет на стадионе "Нуэво Лос-Карменес", начало встречи в 23:00 по киевскому времени. 

Стартовые составы команд:

Гранада: Силва, Диас, Санчес, Дуарте, Диаш, Азиз, Эррера, Фулькье, Вико, Мачис, Фернандес

Стартовый состав Гранады на матч с Реалом

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде, Бензема, Иско

Стартовый состав Реала на матч с Гранадой

На данный момент Реал (80 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Гандикап от Барселоны, которая свой матч 36-го тура выиграла, составляет всего 1 балл. Гранада (50 очков) занимает 10-е место и турнирных целей фактически не преследует.

В случае победы сегодня Королевский клуб уже в следующем туре может оформить досрочное чемпионство в Испании.

Напомним, в 35-м туре Примеры Реал справился с Алавесом, а Гранада устроила голевую перестрелку с Реал Сосьедадом.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Гранада.

Автор:

Телеграф
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