Гранада - Реал: стартовые составы команд (Фото)

Сегодня, 13 июля, в рамках матча 36-го тура чемпионата Испании состоится поединок Гранада - Реал Мадрид. Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.

Игра пройдет на стадионе "Нуэво Лос-Карменес", начало встречи в 23:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

Гранада: Силва, Диас, Санчес, Дуарте, Диаш, Азиз, Эррера, Фулькье, Вико, Мачис, Фернандес

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде, Бензема, Иско

На данный момент Реал (80 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Гандикап от Барселоны, которая свой матч 36-го тура выиграла, составляет всего 1 балл. Гранада (50 очков) занимает 10-е место и турнирных целей фактически не преследует.

В случае победы сегодня Королевский клуб уже в следующем туре может оформить досрочное чемпионство в Испании.

Напомним, в 35-м туре Примеры Реал справился с Алавесом, а Гранада устроила голевую перестрелку с Реал Сосьедадом.