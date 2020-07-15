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Единственный гол Жиру принес победу Челси над Норвичем (Видео)

Единственный гол Жиру принес победу Челси над Норвичем (Видео)
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В матче Челси - Норвич был забит один гол.

После осечки Манчестер Юнайтед Челси воспользовался своим шансом и набрал три важных очка. Единственный гол в матче был забит в добавленное к первому тайму времени, автор - французский нападающий Оливье Жиру.

После матча 36-го тура Челси набрал 63 очка, заняв 3-е место. У Лестера и МЮ по 59 очков, но игра в запасе. Лестер сыграет с Шеффилдом, а Манчестер Юнайтед - с Кристал Пэлас.

Обзор матча

Челси - Норвич 1:0

Гол: Жиру, 45+3

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо (Джеймс, 80) — Лофтус-Чик (Баркли, 67), Жоржиньо, Ковачич — Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81)

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Теттей (Штиперманн, 79), Маклин — Рупп (Мартин, 89), Кэнтуэлл (Буэндия, 71), Эрнандес (Айда, 79) — Дрмич (Пукки, 79)

Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)

Предупреждения: Зума, Ковачич — Кэнтуэлл

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ФК Челси, Футбол, АПЛ.

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Телеграф
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