Шахтер добыл тяжелую победу над Колосом (Видео)

Сегодня, 15 июля, в рамках 31-го тура чемпионата Украины по футболу 2019/20 состоялся матча Шахтер - Колос.

Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Шахтер выпустил экспериментальный состав, что немного "уровняло" шансы команд. Игра проходила в равной борьбе, моменты создавали и Горняки, и гости. В первом тайме невообразимый сейв удался киперу Колоса Кучеренко, который ногой отразил мяч на угловой после удара Маркоса Антонио в упор. Колос ответил несколькими выпадами, а также дальним ударом Морозко, который и во втором тайме пытался застать врасплох Трубина.

Первый гол в матче был забит в начале второго тайма: на 49-й минуте Маркос Антонио блестящей передачей "разрезал" оборону гостей и вывел Сиприано на ударную позицию. Бразилец не сплоховал и реализовал выход один на один. В дополнительное время вышедший на замену Мораес удвоил преимущество Шахтера и установил окончательный счет в игре.

Видео победного гола Сиприано:

Видео гола Мораеса:

Таким образом, Шахтер (первое место) набрал уже 81 очко в турнирной таблице УПЛ, Колос - шестой с 29 баллами.

В следующем туре Шахтер сыграет в гостях с Александрией (19.07.20), а Колос примет Динамо на НСК "Олимпийский".