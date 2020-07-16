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Вольфсбург сыграет с командой из Лиги чемпионов перед встречей с Шахтером

Вольфсбург сыграет с командой из Лиги чемпионов перед встречей с Шахтером
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Вольфсбург
«Волки» сыграют с «Лейпцигом», который продолжает евросезон в Лиге чемпионов.

Соперник «Шахтера» по 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» планирует 30 июля провести товарищеский матч против «Лейпцига», финишировавшего третьим в Бундеслиге-2019/20 и продолжающего участвовать в Лиге чемпионов нынешнего сезона.

Матч состоится на тренировочной базе «Лейпцига» и пройдет за закрытыми дверями в связи с пандемией коронавируса.

Игроки «Вольфсбурга» за 8 дней до поединка выйдут из отпуска и начнут подготовку к матчам Лиги Европы. В первую очередь все футболисты пройдут два обязательных тестирования на коронавирус, после чего возобновят тренировки.

Вольфсбург

Напомним, матч «Шахтер» - «Вольфсбург» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 5 августа. Первая встреча, которая прошла 12 марта в Германии, завершилась победой «горняков» со счетом 2:1.

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Отметим, что «Шахтер» также запланировал спарринг перед ответным матчем с «Вольфсбургом». Донецкая команда сыграет против представителя Второй лиги «Вереса».

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Все по теме:

Бундеслига, Футбол, ФК Вольфсбург.

Автор:

Телеграф
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