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Вот это поворот: кто будет наставником Ювентуса в следующем сезоне

Вот это поворот: кто будет наставником Ювентуса в следующем сезоне
12:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Звездный экс-тренер Наполи и Челси Маурицио Сарри продолжит работу в туринском Ювентусе.

В Ювентусе решили вопрос с тренерским креслом на следующий сезон. Спортивный директор итальянцев Фабио Паратичи заявил, что нынешний тренер Маурицио Сарри останеться во главе первой команды и на следующий сезон, а также обозначил цели клуба.

Фабио Паратичи рассказал о полном доминировании Ювентуса в Италии и тренерской руке Сарри:

"Я здесь уже десять лет, мы девять лет почти в режиме нон-стоп на вершине таблицы. Мы пять лет побеждали с Аллегри, но такие разговоры были после каждой ничьей или даже победы. Будет ли Сарри тренером Ювентуса в следующем сезоне? Без сомнения", - цитирует спортивного директора Паратичи Sky Sports Italia.

Стоит отметить, Ювентус под руководством Сарри накануне обыграл римский Лацио и уже в следующем туре может оформить чемпионство. Кубок в Италии в этом сезоне завоевал Наполи, обыграв Ювентус в серии пенальти и тем самым подарив первый трофей в тренерской карьере легенде Милана Дженаро Гатуззо.

Напомним, в Ла Лиге неожиданно состоялась громкая тренерская отставка, а Милан готовит сумасшедший контракт для своего лидера, чтобы составить конкуренцию Ювентусу в следующем сезоне. А также Ярмоленко обзаведется звездными партнерами из Челси, которое совсем недавно возглавлял Сарри.

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ФК Ювентус, Маурицио Сарри.

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Телеграф
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