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В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо

В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бывший главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу может возглавить киевское Динамо. Об этом сообщает ресурс druzidynamo.

По информации нескольких конфиденциальных источников, опытный румынский специалист ведет переговоры с киевским клубом и является приоритетным вариантом для украинского гранда.

Напомним, Динамо со скрипом заняло второе место в чемпионате Украины 2019/20 и после проигранного поединка с Колосом вице-чемпионы Украины попрощались с тренерским штабом Алексея Михайличенко.

Мирча Луческу является самым успешным тренером в истории современного Шахтера. Румынский наставник руководил Горняками на протяжении 12 лет. За этот период дончане восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз побеждали в Кубке Украины, семь раз - в Суперкубке Украины. Кроме того, на счету Луческу победа в последнем розыгрыше Кубка УЕФА. После Шахтера специалист с переменным успехом тренировал Зенит и сборную Турции.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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