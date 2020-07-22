В это сложно поверить: Луческу - кандидат на пост главного тренера Динамо

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу может возглавить киевское Динамо. Об этом сообщает ресурс druzidynamo.

По информации нескольких конфиденциальных источников, опытный румынский специалист ведет переговоры с киевским клубом и является приоритетным вариантом для украинского гранда.

Напомним, Динамо со скрипом заняло второе место в чемпионате Украины 2019/20 и после проигранного поединка с Колосом вице-чемпионы Украины попрощались с тренерским штабом Алексея Михайличенко.

Мирча Луческу является самым успешным тренером в истории современного Шахтера. Румынский наставник руководил Горняками на протяжении 12 лет. За этот период дончане восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз побеждали в Кубке Украины, семь раз - в Суперкубке Украины. Кроме того, на счету Луческу победа в последнем розыгрыше Кубка УЕФА. После Шахтера специалист с переменным успехом тренировал Зенит и сборную Турции.

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