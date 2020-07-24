Денисов показал архивное видео с пророческими словами Семина о Луческу (Видео)

Директор телевизионных каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов, в контексте подписания контракта Динамо с бывшим главным тренером Шахтера Мирчей Луческу, показал у себя на страничке в Instagram часть эфира с румынским специалистом и экс-тренером киевлян Юрием Семиным.

"Ну как тут не вспомнить. 24.05.20, ровно два месяца назад в эфире Великого футбола, ЮрПалыч Мирче: "Работать надо!" Шутка оказалась прямо пророческой. Теперь скучно точно не будет", - подписал видеофрагмент Денисов.

Юрий Семин в майском эфире "Великого футбола" призывал Луческу взять какую-нибудь команду, а то без него в футболе скучно. На что Мирча ответил, что думает на вариантами.

Как оказалось Луческу зря времени не терял и после провала Михайличенко в чемпионате Украины (отставание от Шахтера по итогам сезона составило 23 очка и команда едва не оказалась за бортом Лиги чемпионов, - прим. ред.) у руля Динамо оказался именно румынский специалист.

Ультрас и болельщики неоднозначно восприняли это назначение. А уже в скором времени Луческу и Динамо готовят большую пресс-конференцию, на которой немного подробнее прояснится ситуация в столичной команде.