Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ломаченко обратился к спортсменам-олимпийцам (Видео)
Ломаченко обратился к спортсменам-олимпийцам (Видео)
Малиновский прогулялся с дочерью перед определяющей игрой с Миланом (Фото)
Малиновский прогулялся с дочерью перед определяющей игрой с Миланом (Фото)
Украинский боксер Мельник не справился с экс-претендентом на чемпионский титул Чаниевым (Видео)
Украинский боксер Мельник не справился с экс-претендентом на чемпионский титул Чаниевым (Видео)
Емельяненко - Исмаилов: взвешивание, дуэль взглядов и где смотреть бой (Видео)
Емельяненко - Исмаилов: взвешивание, дуэль взглядов и где смотреть бой (Видео)

Денисов показал архивное видео с пророческими словами Семина о Луческу (Видео)

Денисов показал архивное видео с пророческими словами Семина о Луческу (Видео)
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот
Директор телевизионных каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов, в контексте подписания контракта Динамо с бывшим главным тренером Шахтера Мирчей Луческу, показал у себя на страничке в Instagram часть эфира с румынским специалистом и экс-тренером киевлян Юрием Семиным.

"Ну как тут не вспомнить. 24.05.20, ровно два месяца назад в эфире Великого футбола, ЮрПалыч Мирче: "Работать надо!" Шутка оказалась прямо пророческой. Теперь скучно точно не будет", - подписал видеофрагмент Денисов.

Юрий Семин в майском эфире "Великого футбола" призывал Луческу взять какую-нибудь команду, а то без него в футболе скучно. На что Мирча ответил, что думает на вариантами.

Как оказалось Луческу зря времени не терял и после провала Михайличенко в чемпионате Украины (отставание от Шахтера по итогам сезона составило 23 очка и команда едва не оказалась за бортом Лиги чемпионов, - прим. ред.) у руля Динамо оказался именно румынский специалист.

Ультрас и болельщики неоднозначно восприняли это назначение. А уже в скором времени Луческу и Динамо готовят большую пресс-конференцию, на которой немного подробнее прояснится ситуация в столичной команде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, УПЛ, Александр Денисов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу
02 Майк Тайсон - Рой Джонс: названа дата боя
03 Луческу проведет пресс-конференцию на следующей неделе
04 Ювентус проиграл Удинезе на последних секундах матча
05 Украинский "Халк" поможет Поветкину подготовиться к Уайту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь