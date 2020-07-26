Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)
Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)

Серхио Рамос оценил удар Макгрегора

Серхио Рамос оценил удар Макгрегора
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Серхио Рамос пригласил главную звезду UFC на тренировку мадридского суперклуба.

Защитник и капитан Реала ответил на сообщение Конора Макгрегора, который, отдыхая на природе, показал свое мастерство игры в мяч. Рамос в комментарии под постом отметил удар Макгрегор, а также пригласил звезду смешанных единоборств на тренировку Реала.

"Отлично, дружище! Хочешь присоединиться к тренировочному процессу Реала? Можешь сыграть с нами в любое время", - написал Рамос в комментарии. 

Серхио Рамос в instagram пригласил Конора Макгрегора на тренировку Реала

Напомним, ранее Серхио вместе со сливочным выиграл испанскую Примеры, обыграв в предпоследнем туре Вильярреал. В заключительном матче Ла Лиги Реал сыграл вничью с Леганесом (2:2).

Отметим, сегодня стало известно, что Манчестер Сити все-таки сможет принять Королевский клуб в Англии, несмотря на карантинные ограничения для прибывающих на Туманный Альбион из Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серхио Рамос, Футбол, Конор Макгрегор.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
02 Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо
03 УЕФА напомнил о суперголах Шахтера в Лиге Европы (Видео)
04 Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
05 Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь