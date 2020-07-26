Серхио Рамос оценил удар Макгрегора

Серхио Рамос пригласил главную звезду UFC на тренировку мадридского суперклуба.

Защитник и капитан Реала ответил на сообщение Конора Макгрегора, который, отдыхая на природе, показал свое мастерство игры в мяч. Рамос в комментарии под постом отметил удар Макгрегор, а также пригласил звезду смешанных единоборств на тренировку Реала.

"Отлично, дружище! Хочешь присоединиться к тренировочному процессу Реала? Можешь сыграть с нами в любое время", - написал Рамос в комментарии.

Напомним, ранее Серхио вместе со сливочным выиграл испанскую Примеры, обыграв в предпоследнем туре Вильярреал. В заключительном матче Ла Лиги Реал сыграл вничью с Леганесом (2:2).

Отметим, сегодня стало известно, что Манчестер Сити все-таки сможет принять Королевский клуб в Англии, несмотря на карантинные ограничения для прибывающих на Туманный Альбион из Испании.