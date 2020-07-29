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"Суркисы - позор Динамо": ультрас устроили акцию протеста президенту (Видео)

"Суркисы - позор Динамо": ультрас устроили акцию протеста президенту (Видео)
07:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Причина такой реакции ультрас - назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо.

В Киеве состоялся футбольный матч юношеской команды Динамо U19 против Денгоффа U19 (4:2), на которой присутствовал президент клуба Игорь Суркис. Ультрас бело-синих устроили фаер-акции после этого матча с лозунгами "Суркисы - позор Динамо". Причина такого поведения фанатов команды - назначение бывшего тренера донецкого Шахтера Мирчи Луческу главным тренером Динамо.

Президенту клуба Игорю Суркису пришлось ретироваться на автомобилях, чтобы не попасть под гнев ультрас.

Напомним, вчера в Киев прилетел Мирча Луческу и возложил цветы памятнику Валерию Лобановского. Завтра он будет представлен своей новой команде.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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