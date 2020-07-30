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Михайличенко вернется на свою должность в Динамо

Михайличенко вернется на свою должность в Динамо
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф isport.ua
Бывший главный тренер займет место спортивного директора.

По ходу завершившегося сезона-2019/20 киевское Динамо рассталось с главным тренером Александром Хацкевичем, после чего команду возглавил Алексей Михайличенко.

На тот момент специалист занимал позицию спортивного директора, которую спешно покинул.

"После подписания Мирчи Луческу, он захотел встретиться с Алексеем Михайличенко, узнать его мнение об игроках, каковым был тренировочный процесс. Что касаемо Михайличенко, он немного отдохнет и вернется на свою должность спортивного директора", - заявил Игорь Суркис во время пресс-конференции.

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Напомним, что Михайличенко ушел с поста главного тренера после завершения сезона.

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Футбол, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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