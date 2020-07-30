Луческу подписал контракт с Динамо и позвонил Ахметову

Сегодня Мирча Луческу был официально представлен главным тренером Динамо.

Мирча Луческу прокомментировал эмоциональную составляющую на фоне подписания контракта с Динамо после длительного периода в Шахтере.

"После того как подписал контракт, я позвонил президенту Шахтера, поставил его в известность. Он мне пожелал удачи. Он понял почему я подписал контракт, я хотел вернуться в Украину. У меня было очень много эмоций, чтобы отдать их футболу. УПЛ — чемпионат, который растет и трансформируется. Я хочу внести свою лепту в развитие футбола в Украине на уровне чемпионата.

В Динамо много талантливой молодежи, которая хочет расти и добавлять. Мне это нравится. Люблю раскрывать футболистов.

Шахтер для меня это сумасшедшая история, но это история. Эмоции и чувства естественно есть, потому что была проделана огромная и очень классная работа. Но я профессиональный тренер, я должен идти вперед", — сказал Мирча Луческу на пресс-конференции.

Напомним, ранее румын заявил, что не собирается что-либо кардинально менять в Динамо.