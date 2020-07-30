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Шахтер определил лучшего игрока по итогам июля

Шахтер определил лучшего игрока по итогам июля
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Манор Соломон стал лучшим игроком Шахтера по итогам июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Израильский форвард в текущем месяце отличился двумя голами и сделал три голевых передачи.

 
 
 
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 @manorsolomon – лучший игрок «Шахтера» в июле! ⠀ 2 гола, 3 ассиста в последнем месяце чемпионского сезона Премьер-лиги! ⠀ @manorsolomon is Shakhtar's best player in July! ⠀ 2 goals, 3 assists in the last month of the title-winning Premier League season! ⠀ @manorsolomon – найкращий гравець «Шахтаря» в липні! ⠀ 2 голи, 3 асисти в останньому місяці чемпіонського сезону Прем’єр-ліги! ⠀ #ШахтерЧемпион #ShakhtarChampions #ШахтарЧемпіон #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Соломон #Solomon

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Манор Соломон перешел в Шахтер в 2019 году из Маккаби (Петах-Тиква). За донецкий клуб нападающий сыграл 31 официальный матч и забил три гола.

Все голы Шахтера в июле:

Ранее Шахтер в товарищеском матче одолел Верес. В этом матче Соломон забил второй гол команды Каштру.

Напомним, Шахтеру уже через неделю играть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Манор Соломон.

Автор:

Телеграф
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