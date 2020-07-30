Шахтер определил лучшего игрока по итогам июля

Манор Соломон стал лучшим игроком Шахтера по итогам июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Израильский форвард в текущем месяце отличился двумя голами и сделал три голевых передачи.

Манор Соломон перешел в Шахтер в 2019 году из Маккаби (Петах-Тиква). За донецкий клуб нападающий сыграл 31 официальный матч и забил три гола.

Все голы Шахтера в июле:

Ранее Шахтер в товарищеском матче одолел Верес. В этом матче Соломон забил второй гол команды Каштру.

Напомним, Шахтеру уже через неделю играть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом.