Никаких традиционных цветов: Барселона представила новую форму (Фото, Видео)

Слоганом представления новой гостевой форма стал лозунг "Цвета находятся внутри".

Таким образом, Сине-Гранатовые в следующем сезоне в гостевых матчах полностью откажутся от традиционных цветов. Новая форма каталонцев выполнена в черном цвете и украшена золотыми вставками.

Our new away kit 20/21 #OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020