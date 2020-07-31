Никаких традиционных цветов: Барселона представила новую форму (Фото, Видео)

Слоганом представления новой гостевой форма стал лозунг "Цвета находятся внутри".
Таким образом, Сине-Гранатовые в следующем сезоне в гостевых матчах полностью откажутся от традиционных цветов. Новая форма каталонцев выполнена в черном цвете и украшена золотыми вставками.
Our new away kit 20/21 #OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020
Ну а главным лицом продвижения формы конечно же стал бессменный лидер Барселоны Лионель Месси:
Leo Messi
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020
Партнер по атаке аргентинца Антуан Гризманн также получил новехонькую футболку:
Barça's new kit & @AntoGriezmann pic.twitter.com/xhyxos5Quf
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020
Напомним, Барселона в заключительных матчах Примеры пропустила вперед Реал, который за тур до конца первенства оформил досрочное чемпионство. Каталонцы довольствуются лишь вторым местом.
Ранее сообщалось, что Луис Суарес может перейти в клуб Бэкхэма.