Никаких традиционных цветов: Барселона представила новую форму (Фото, Видео)

Каталонская Барселона представила новый гостевой комплект формы на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов Испании.

Слоганом представления новой гостевой форма стал лозунг "Цвета находятся внутри".

Таким образом, Сине-Гранатовые в следующем сезоне в гостевых матчах полностью откажутся от традиционных цветов. Новая форма каталонцев выполнена в черном цвете и украшена золотыми вставками.

Ну а главным лицом продвижения формы конечно же стал бессменный лидер Барселоны Лионель Месси:

Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020

Партнер по атаке аргентинца Антуан Гризманн также получил новехонькую футболку:

Напомним, Барселона в заключительных матчах Примеры пропустила вперед Реал, который за тур до конца первенства оформил досрочное чемпионство. Каталонцы довольствуются лишь вторым местом.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес может перейти в клуб Бэкхэма.