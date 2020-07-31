Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом
Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом
Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
Беленюк проверил растяжку украинской каратистки (Видео)
Беленюк проверил растяжку украинской каратистки (Видео)

Никаких традиционных цветов: Барселона представила новую форму (Фото, Видео)

Никаких традиционных цветов: Барселона представила новую форму (Фото, Видео)
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Барселона
Каталонская Барселона представила новый гостевой комплект формы на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов Испании.

Слоганом представления новой гостевой форма стал лозунг "Цвета находятся внутри". 

Таким образом, Сине-Гранатовые в следующем сезоне в гостевых матчах полностью откажутся от традиционных цветов. Новая форма каталонцев выполнена в черном цвете и украшена золотыми вставками. 

Ну а главным лицом продвижения формы конечно же стал бессменный лидер Барселоны Лионель Месси:

Партнер по атаке аргентинца Антуан Гризманн также получил новехонькую футболку:

Напомним, Барселона в заключительных матчах Примеры пропустила вперед Реал, который за тур до конца первенства оформил досрочное чемпионство. Каталонцы довольствуются лишь вторым местом.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес может перейти в клуб Бэкхэма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луческу провел первую тренировку в Динамо
02 Беленюк проверил растяжку украинской каратистки (Видео)
03 Роналду приобрел яхту за €6 млн (Фото, Видео)
04 Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси
05 Украинским арбитрам доверили судить плей-офф Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь