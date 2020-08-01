Динамо отдало защитника в аренду клубу УПЛ

Динамо отдало защитника Владислава Дубинчака в аренду. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Владислав Дубинчак будет играть в следующем сезоне за клуб УПЛ Днепр-1. По договоренности между командами футболист проведет в Днепре один сезон.

Отметим, Дубинчак является игроком Динамо с 2015 года, однако ни одного матча за основу он так и не сыграл. В двух последних сезонах защитник выступал в аренде сначала за Арсенал (сезон 2018/19), а за затем в Карпатах (сезон 2019/20).

По итогам прошлого сезона Карпаты по решению УПЛ были автоматически исключены из лиги.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо может пойти по стопам Малиновского.