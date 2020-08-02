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Порту в меньшинстве завоевал Кубок Португалии (Видео)

Порту в меньшинстве завоевал Кубок Португалии (Видео)
Обновлено 07:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Голы Мбемпа принесли Порту очередной трофей.

В Португалии определился обладатель Кубка страны - в финале встречались Бенфика и Порту. До начала встречи фаворитом являлись номинальные гости, но на 38-й минуте у Драконов был удален защитник Диас, а через пять минут на трибуны отправлен главный тренер Консейсао. 

Но в начале второй половины Порту забивает дважды, на что Бенфика смогла ответить лишь голом с пенальти под занавес встречи. Порту - обладатель Кубка Португалии 2020.

Бенфика — Порту 1:2

Голы: Винисиус, 84, с пенальти — Мбемба, 47, 58.

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Рубен Диаш, Жардел, Тавареш — Пицци (Жота, 76), Вайгль (Винисиус, 60), Габриэль, Черви (Силва, 46) — Чикиньо (Таарабт, 60), Сеферович.

Порту: Диого Кошта — Манафа, Мбемба, Пепе, Теллес — Отавио (Лейте, 73), Перейра, Урибе (Лум, 88) — Корона (Оливейра, 80), Марега, Диас.

Предупреждения: Диаш, Жардел, Вайгль, Винисиус — Диас, Теллес.

Удален: Диас, 38.

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Все по теме:

Спорт, ФК Бенфика, ФК Порту, Футбол.

Автор:

Телеграф
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